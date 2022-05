Russland bezeichnet Finnlands Nato-Beitritt als Bedrohung

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Regierung hat den möglichen Nato-Beitritt Finnlands als deutliche Bedrohung bezeichnet. Wie Kreml-Sprecher Peskow sagte, wird Russland - so wörtlich - "militärtechnisch" auf einen solchen Schritt reagieren. Alles werde davon abhängen, wie dieser Prozess vonstatten geht und wie weit die militärische Infrastruktur an die russischen Grenzen heranrücken wird, so Peskow. Die finnische Staatsführung hatte sich zuvor für einen sofortigen Beitritt zur westlichen Militärallianz ausgesprochen und erklärt, der formale Beschluss darüber werde wohl bereits am Wochenende gefällt. Finnland teilt mit Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze. Jahrzehntelang hatte das skandinavische Land den Status der militärischen Neutralität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 18:00 Uhr