Russland bestätigt Raketenangriff auf Kiew

Kiew: Einen Tag nach dem Besuch von UN-Generalsekretär Guterres in Kiew hat Russland Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt bestätigt. Ein Sprecher des Verteidigungsministerium sagte, Hochpräzisionsraketen hätten eine ukrainische Waffen-Fabrik getroffen, den genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Nach ukrainischer Darstellung erfolgte der Beschuss gestern Abend, als Guterres noch in der Stadt war. Kiews Bürgermeister Klitschko berichtete, dass aus den Trümmern eines getroffenen Wohnhauses ein Toter geborgen wurde. Zudem seien bei dem gestrigen Beschuss zehn Menschen verletzt worden. Derweil schwindet für die Eingeschlossenen im Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt Mariupol vorerst die Hoffnung auf Rettung. Russland hat Verhandlungen über einen Fluchtkorridor inzwischen abgelehnt. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj nach dem Treffen mit Guterres erklärt, er sei zu solchen Gesprächen bereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2022 12:00 Uhr