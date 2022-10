Russland berichtet über Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte

Nachrichtenarchiv - 10.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Russland hat im Staatsfernsehen erste Aufnahmen von seinen Angriffen auf mehrere ukrainische Städte gezeigt. Wie es heißt, wurde unter anderem ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes im Zentrum von Kiew getroffen. Daneben sei zivile Infrastruktur zuerstört worden. Der russische Präsident Putin hatte gestern die Ukraine für einen Angriff auf die russische Krim-Brücke am Samstag verantwortlich gemacht. Aus der Ukraine waren am frühen Morgen Explosionen gemeldet worden. Betroffen waren auch Städte, in denen es zuletzt relativ ruhig geblieben war, wie die Hauptstadt Kiew oder Lwiw im Westen des Landes. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, es wolle sein Land von der Weltkarte tilgen. In ersten Meldungen ist von mindestens fünf Toten und zwölf Verletzten in Kiew die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 11:00 Uhr