Russland beginnt dreitägige Feuerpause im Ukraine-Krieg

Im Ukraine-Krieg hat die von Russlands Präsident Putin angeordnete, einseitige Waffenruhe begonnen. Das meldet die staatliche russisch Nachrichtenagentur Tass. Anlass sind die Feierlichkeiten zum Weltkriegsende. Anders als in den Nächten zuvor herrschte in der Ukraine kein Luftalarm. Der ukrainische Präsident Selenskyj lehnt eine kurze Feuerpause ab und fordert stattdessen eine 30tägige Waffenruhe, auf die Putin sich jedoch nicht einlassen wollte. Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Drohnenattacken auf Moskau intensiviert und damit Störungen im russischen Flugverkehr ausgelöst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 01:00 Uhr