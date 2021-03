Russland befürchtet nach Biden-Interview Verschlechterung der US-Beziehungen

Deutschland importiert Masken im Wert von sechs Milliarden Euro

Wiesbaden: Im letzten Jahr hat Deutschland Mund- und Nasenmasken im Wert von rund 6 Milliarden Euro importiert. So die vorläufig geschätzten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Masken kommen dabei fast ausschließlich aus China. Allein in den Monaten April und Mai wurden Waren im Wert von 3,5 Milliarden Euro aus der Volksrepublik nach Deutschland geliefert. Wegen der Maskenimporte aus China im Jahr 2020 stiegen die Importe in der Warengruppe der Textilien ohne Bekleidung um 49,4 % und damit auf 16,6 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor lagen die deutschen Importe in dieser Warengruppe bei 11,1 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 10:00 Uhr