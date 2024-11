Russland attackiert Ukraine mit Interkontinentalrakete

Kiew: Russland hat nach Angaben der Ukraine bei seinem Luftangriff am Morgen erstmals seit Kriegsbeginn auch eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Ziel des russischen Angriffs seien unter anderem Unternehmen und kritische Infrastruktur in der Stadt Dnipro gewesen, hieß es weiter. Zudem erklärte das Militär, die ukrainische Luftabwehr habe sechs russische Marschflugkörper abgeschossen. Der russische Angriff erfolgte, nachdem die Ukraine ihrerseits in den vergangenen Tagen erstmals mit US-Raketen und britischen Marschflugkörpern Ziele in Russland attackiert hatte.

