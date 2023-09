Russland attackiert Kiew wieder mit Drohnen

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist in der Nacht von Drohnen angegriffen worden. Bürgermeister Klitschko schrieb im Onlinedienst Telegram, die Luftverteidigung sei aktiviert worden. Trümmer abgeschossener Flugkörper gingen nach Angaben Klitschkos sowie der Militärverwaltung in drei Bezirken nieder. Der Chef der Kiewer Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Informationen über mögliche Opfer sowie Sachschäden würden noch gesammelt. Niedergestürzte Trümmer lösten einen Brand in einem Wohngebäude aus, der aber rasch gelöscht werden konnte. Kiew und Umgebung werden nach ukrainischen Angaben von der russischen Armee immer wieder aus der Luft angegriffen, wobei häufig Drohnen eingesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 06:00 Uhr