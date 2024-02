Russland arbeitet laut US-Medienberichten an im Weltraum stationierten Atomwaffen

Washington: Russlands Präsident Putin plant US-Regierungskreisen zufolge, seine Rüstungsprogramme massiv auszuweiten. Das Land sei dabei, im Weltraum stationierte Atomwaffen gegen Satelliten zu entwickeln, hieß es in Medienberichten. Bislang sei eine derartige Maßnahme aber noch nicht erfolgt. Weitere Details wurden nicht genannt, es bestehe aber kein Grund zur Panik, so hochrangige Regierungsvertreter. Die Angelegenheit soll heute Thema einer Zusammenkunft der Kongressspitzen im Weißen Haus sein. Zunächst hatte der republikanische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Turner, eine Erklärung veröffentlicht, in der von einer - so wörtlich - "ernsthaften Bedrohung der nationalen Sicherheit" die Rede war. Er rief Präsident Biden auf, alle diesbezüglich als geheim eingestuften Unterlagen freizugeben, um offen über die notwendigen Maßnahmen als Reaktion auf die Bedrohung diskutieren zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 06:00 Uhr