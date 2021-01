Russisches Schiff "Fortuna" nimmt Arbeit an Pipeline Nord Stream 2 auf

Nachrichtenarchiv - 24.01.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Das russische Spezialschiff "Fortuna", das die umstrittene Gaspipeline Nord-Stream-2 fertigstellen soll, hat mit den Vorbereitungen in der Ostsee begonnen. Das geschehe vor der Wiederaufnahme des Pipeline-Baus, teilte das Konsortium von Nord-Stream-2 in Moskau mit. Alle Arbeiten fänden im Rahmen der Genehmigungen statt. Wie Ortungsdienste belegten, war die Fortuna vorher in dänsichen Ostsee-Gewässern angekommen. Das Konsortium sprach von Vorbereitungsarbeiten und Tests, bevor die eigentliche Rohrverlegung vorgenommen werde. Durch die Pipeline soll Erdgas von Russland nach Westeuropa transportiert werden. Die USA versuchen dies mit Sanktionen zu verhindern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.01.2021 22:30 Uhr