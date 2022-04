Russisches Opernhaus lädt Anna Netrebko nach Kritik an Putin aus

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach ihrer Kritik an Russlands Krieg gegen die Ukraine darf die Sopranistin Anna Netrebko auch in Russland nicht mehr auftreten. Ein für Juni geplantes Konzert der Russin könne nicht stattfinden, erklärte die Oper im sibirischen Nowosibirsk. Der in Österreich lebenden Sängerin wird Verrat an ihrer Heimat vorgeworfen, weil sich Netrebko Mitte der Woche ausdrücklich vom russischen Präsidenten Putin und seinem Angriffskrieg distanziert hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 07:00 Uhr