Russisches Militär verkündet vorübergehende Feuerpause

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: In der Ukraine ist am Morgen nach Angaben des russischen Militärs eine Feuerpause in Kraft getreten. Die Einstellung der Kämpfe gilt als Voraussetzung für humanitäre Fluchtkorridore aus den umkämpften Städten; das sind vor allem Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw und Mariupol. In der Hafenstadt am Asowschen Meer ist die Lage offenbar besonders prekär. Dort warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200.000 Menschen darauf, über verschiedene Routen aus der Stadt zu kommen. Die ukrainische Regierung bestätigte inzwischen, dass ein erster Fluchtkorridor für Zivilisten aus der Stadt Sumy geöffnet worden sei. Von dort waren vorher wieder heftige Bomben-Angriffe gemeldet worden. Örtlichen Behörden zufolge sind dabei mehr als zehn Menschen getötet worden, darunter auch Kinder. Im Zentrum seien mehrere Häuser durch einen Raketentreffer zerstört worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 10:00 Uhr