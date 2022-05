Russisches Militär greift Bahninfrastruktur in der Ukraine an

Das Wetter in Bayern: wechselhaft bei maximal 17 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, zum Teil auch sonnig. Im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. In der Nacht zeitweise klar, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen weiter unbeständig mit Sonne, Wolken und Schauern. Am Freitag nur noch in Südbayern Regen. Am Samstag überwiegend freundlich und trocken. Tageshöchstwerte 16 bis 22 Grad.

