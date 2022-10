Russisches Miliär evakuiert weiter in der Region Cherson

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Das russische Miliär hat nach Angaben der Ukraine viele verletzte und kranke Soldaten aus der Region Cherson abtransportiert. Der ukrainische Generalstab teilte mit, die Evakuierung dauere an. Dabei würden aus den Krankenhäusern auch Ausrüstung und Medikamente mitgenommen. Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die Russen zerlegten das Gesundheitssystem in Cherson und anderen besetzten Gebieten und nähmen alles mit. Außerdem setzten sie Ärzte unter Druck, die Region in Richtung Russland zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 17:00 Uhr