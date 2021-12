Russisches Gericht verbietet auch Arbeit des Memorial-Menschenrechtszentrums

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Einen Tag nach dem Urteil gegen die Organisation "Memorial" in Russland muss die Gruppe nun auch ihr Menschenrechtszentrum auflösen. Ein Gericht hat angeordnet, das Zentrum in Moskau zu schließen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Unterorganisation von "Memorial" vor, sie habe aktiv extremistische Gruppen unterstützt. Das Memorial-Menschenrechtszentrum kümmerte sich bislang vor allem um die Rechte politischer Gefangener in Russland und um Minderheiten wie Migranten und Homosexuelle. Das Verbot von Memorial durch das Oberste Gericht Russlands hatte international Kritik ausgelöst. US-Außenminister Blinken sprach von einem - so wörtlich - "Affront gegen die Sache der Menschenrechte", das Auswärtige Amt in Berlin nannte das Urteil mehr als unverständlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 13:00 Uhr