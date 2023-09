Russisches Gericht bestätigt 19-jährige Haftstrafe gegen Nawalny

Moskau: Die russische Justiz hat eine Berufung von Kremlkritiker Nawalny gegen eine 19-jährige Haftstrafe abgelehnt. Das zuständige Gericht bestätigte damit das Urteil, wonach der Oppositionspolitiker in einer Hochsicherheits-Strafkolonie hinter Gittern bleiben muss. Die russische Justiz verurteilte Nawalny, weil er angeblich eine extremistische Organisation gegründet und finanziert haben soll. Gemeint ist seine Stiftung, die Fälle von Korruption in der russischen Elite recherchierte und öffentlich machte. Im Ausland wird Nawalny als politischer Gefangener angesehen. Der Kritiker von Präsident Putin sitzt seit 2021 wegen angeblichen Betrugs in Russland in Haft. Er hatte im August zu der neuen Strafe gesagt, sie bedeute lebenslang - bis er entweder sterbe oder Putins Macht vergehe.

