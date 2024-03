Russisches Generalkonsulat rechnet mit Andrang zur Präsidentenwahl

Bonn: Die Polizei rechnet wegen der russischen Präsidentenwahl heute mit einem großen Andrang am russischen Generalkonsulat in Bad Godesberg. In Deutschland lebende Russen können dort bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. In der Nähe des Generalkonsulats sind laut Polizei zwei Demonstrationen angemeldet: Zur Kundgebung "Mittags gegen Putin" werden rund 300 Personen erwartet. Bei einer prorussischen Kundgebung wird mit 50 Teilnehmer gerechnet. Ein weiteres Wahllokal gibt es hierzulande noch in der russischen Botschaft in Berlin. In Russland hat die von Betrugs- und Manipulationsvorwürfen überschattete dreitägige Präsidentenwahl am Freitag begonnen. Mehr als zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine will sich Kremlchef Putin seine fünfte Amtszeit sichern. Kandidaten der Opposition wurden nicht zur Wahl zugelassen.

