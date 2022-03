Russisches Bombardement setzt AKW im Südosten der Ukraine in Brand

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bei ihrem Angriff auf die Ukraine haben russische Truppen das größte Atomkraftwerk Europas erreicht und offenbar einen Brand verursacht. Die letzten Meldungen besagen, dass das Feuer in einem Schulungs- und Labor-Gebäude ausgebrochen sei. Überdies sei inzwischen die Feuerwehr am Ort des Geschehens. Auch die Internationale Atomenergiebehörde in Wien, die mit den ukrainischen Behörden in Kontakt steht, hat keinen Alarm ausgelöst. Die Behörde fordert aber das sofortige Ende der Gewalt und warnt vor "ernster Gefahr" für den Fall, dass ein Reaktor getroffen wird. - Der ukrainische Außenminister Kuleba schrieb auf Twitter, wenn der Reaktor explodiere, werde das "zehnmal größer sein als Tschernobyl".

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.03.2022 04:00 Uhr