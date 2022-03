Russisches Bombardement setzt AKW im Süddosten der Ukraine in Brand

Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Bei ihrem Angriff auf die Ukraine haben russische Truppen das größte Atomkraftwerk Europas erreicht und offenbar in Brand geschossen. Die Nachrichtenagentur AP meldet unter Berufung auf einen Regierungsbeamten, dass in der Nähe des Kernkraftwerks, das im Südosten des Landes liegt, erhöhte Strahlung gemessen wurde. Einem Kraftwerks-Sprecher zufolge können Feuerwehrleute nicht löschen, weil sie beschossen werden. Der ukrainische Außenminister Kuleba schrieb auf Twitter, wenn der Reaktor explodiere, werde das "zehnmal größer sein als Tschernobyl". Die Internationale Atomenergiebehörde teilte mit, sie stehe mit den ukrainischen Behörden wegen der Situation in Kontakt,

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.03.2022 04:00 Uhr