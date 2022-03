Russischer Vormarsch scheint ins Stocken zu geraten

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Einen Monat nach Beginn des Krieges in der Ukraine scheint der russische Vormarsch an einigen Orten zu stocken. Wie der Sender CNN unter Berufung auf die US-Regierung meldet, war eine ukrainische Gegenoffensive im Osten erfolgreich. Russische Truppen seien bis zu 35 Kilometer zurückgedrängt worden. Weitere Beobachter berichten von erneut schweren russischen Angriffen auf mehrere ukrainische Städte in der Nacht, allerdings offenbar ohne nennenswerte Fortschritte. - Die USA konkretisierten den Vorwurf an Russland, Kriegsverbrechen zu verüben. Man habe Beweise über Gräueltaten und wahllose Angriffe auf Zivilisten gesammelt, hieß es aus dem Außenministerium. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, äußerte sich ähnlich. Russland nehme zunehmend Krankenhäuser, Schulen und Zufluchtsorte ins Visier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 06:00 Uhr