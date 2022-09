Russischer Vize-Verteidigungsminister ist entlassen worden

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Wenige Tage nach der angekündigten Teilmobilmachung in Russland ist Vize-Verteidigungsminister Bulgakow entlassen worden. Sein Nachfolger wird General Misinzew. Er war im Krieg gegen die Ukraine verantwortlich für die Eroberung der Hafenstadt Mariupol. Weil bei der wochenlangen Belagerung dort viele Zivilisten starben und ein Großteil der Stadt zerstört wurde, steht er beispielsweise in Großbritannien auf der Sanktionsliste. Nach offiziellen Angaben wird Misinzew für die materielle und technische Versorgung der russischen Streitkräfte zuständig sein. Nach den Erfolgen der ukrainischen Armee in den letzten Wochen warauch Verteidigungsminister Schoigu in die Kritik geraten. Er gilt aber als enger Freund Putins.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 17:15 Uhr