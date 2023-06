Russischer Söldnerchef Prigoschin bestreitet Umsturz-Absicht

Meldungsarchiv - 26.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wollte nach eigener Aussage Präsident Putin nicht stürzen. In einer Sprachnachricht, die per Telegram verbreitet wurde, sagte der 62-Jährige, russische Truppen hätten am vergangenen Freitag ein Militärlager der Söldner beschossen. Dabei seien 30 Wagner-Kämpfer getötet worden. Außerdem habe das Verteidigungsministerium die Söldnertruppe auflösen wollen. Dagegen habe er protestieren wollen. Prigoschin betonte, auf dem Boden hätten seine Kämpfer bei ihrem Vormarsch keinen einzigen Soldaten getötet. Als man von Hubschraubern angegriffen worden sei, habe man sich zur Wehr gesetzt. Prigoschin hatte in den vergangenen Wochen scharfe Kritik an Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Gerassimow geübt. Er warf ihnen unter anderem vor, seine Truppen nicht ausreichend mit Munition und Ausrüstung zu versorgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 22:00 Uhr