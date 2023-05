Russischer Schriftsteller bei Anschlag schwer verletzt

Kurzmeldung ein/ausklappen Einstimmig nominiert - CSU zieht mit Spitzenkandidat Söder in den Landtagswahlkampf

Nürnberg: Die CSU zieht mit Markus Söder an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Der 56 Jahre alte Parteichef und Ministerpräsident wurde auf einem Parteitag in Nürnberg offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt. Bei der Abstimmung per Handzeichen erhielt Söder alle Delegiertenstimmen - Enthaltungen oder Gegenstimmen gab es keine. Zuvor hatte er seine Partei mit kämpferischen Worten auf den Wahlkampf eingestimmt. Die CSU habe sich stabilisiert, so Söder, man sei so nah bei den Menschen wie lange nicht. Man wolle eine bodenständige Regierung für Bayern, nicht eine abgehobene, die das Land umerziehen wolle, so Söder mit Blick auf die Bundesregierung. Dieser warf der CSU-Chef vor, sie werde zum größten Armutsrisiko der jüngeren deutschen Geschichte - etwa durch dauerhaft viel zu hohe Energiepreise. Am Nachmittag will sich die CSU ein neues Grundsatzprogramm geben, in dem etwa die Bedeutung der erneuerbaren Energien betont wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2023 13:00 Uhr