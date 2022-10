Russischer Oppositioneller Kara-Mursa gewinnt Vaclav-Havel-Preis

Staatsschutz vermutet politische Motive hinter Bahn-Sabotageakt

Bochum: Der Staatsschutz geht im Fall der Bahn-Sabotage am Tatort Herne von einer politisch motivierten Tat aus. Das teilte ein Polizeisprecher vom Staatsschutz in Bochum mit. Wer die Täter sind und was ihre Beweggründe waren, dazu gibt es von offizieller Stelle bisher keine Informationen. Unbekannte hatten am Samstagmorgen wichtige Kommunikationskabel der Deutschen Bahn in Berlin und in Nordrhein-Westfalen zerstört. Daraufhin war der Bahnverkehr in Norddeutschland zu großen Teilen ausgefallen.

