Russischer Militärtransporter mit mehr als 70 Menschen abgestürzt

Moskau: In der russischen Region Belgorod ist ein Militärtransportflugzeug mit mehr als 70 Menschen abgestürzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord der Iljuschin-Maschine waren demnach neun russische Besatzungsmitglieder sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene. Diese sollten zu einem Gefangenenaustausch geflogen worden. Angaben zu möglichen Überlebenden oder einer Absturzursache wurden bisher nicht gemacht. Die russische Region Belgorod grenzt an die Ukraine. Sie geriet in den vergangenen Monaten immer wieder vom Nachbarland aus unter Beschuss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 11:45 Uhr