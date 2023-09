Russischer Kommandeur soll durch ukrainischen Beschuss gestorben sein

Kiew: Das ukrainische Militär gibt an, es habe den Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet. In einer Mitteilung der Spezialkräfte heißt es, dem Angriff auf deren Hauptquartier in Sewastopol seien am Freitag insgesamt 34 russische Offiziere zum Opfer gefallen. Unter ihnen sei auch Admiral Viktor Sokolow gewesen, der Chef der Flotte. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Aus Russland gibt es noch keine Reaktion. Zuvor hatte die Ukraine nach einem russischen Luftangriff erhebliche Schäden in der Region Odessa gemeldet. Von den Behörden hieß es, Speichergebäude mit fast 1.000 Tonnen Getreide seien zerstört und der Hafen von Odessa erheblich beschädigt worden. Das ukrainische Militär gab an, Russland habe die Getreidelager mit zwei Hyperschallraketen beschossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2023 14:00 Uhr