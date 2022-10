Russischer Kampfjet stürzt über Wohngebiet ab

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Im Südwesten Russlands ist ein Kampfjet über einem Wohngebiet abgestürzt. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden mindestens drei Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium sprach von einem Übungsflug, bei dem der Treibstoff in Brand geraten sei. Der Absturz ereignete sich in der Nähe der ukrainischen Stadt Mariupol. In der Früh war die Ukraine mehrfach vom russischen Militär angegriffen worden. Die Hauptstadt Kiew wurde von Drohnen attackiert, die mit Sprengstoff beladen waren. Zahlreiche Gebäude stürzten ein oder gingen in Flammen auf. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko kamen vier Menschen ums Leben. Da auch Einrichtungen der Infrastruktur beschossen wurden, waren hunderte Städte und Dörfer in der Ukraine ohne Strom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2022 21:00 Uhr