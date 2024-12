Russischer Geheimdienst nimmt Deutschen als Saboteur fest

Nischni Nowgorod: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen Mann mit deutschem Pass festgenommen. Die Behörde wirft dem 20-Jährigen Sabotage vor. Seinem Geständnis zufolge soll er einen Anschlag auf ein Gleisbett der Eisenbahn in Nischni Nowgorod - einer Millionenstadt östlich von Moskau - mit Hilfe eines selbstgebauten Sprengsatzes vorbereitet haben, heißt es in einer Mitteilung. Die Behörde wirft ihm außerdem vor, Mitglied einer neonazistischen Gruppierung zu sein und im Auftrag ukrainischer Geheimdienste gearbeitet zu haben. Der Mann soll die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und aus Nischni Nowgorod stammen. Russische Geheimdienste haben in jüngerer Zeit vermehrt Ausländer unter dem Vorwurf angeblich geplanter Anschläge festgenommen. Der russische Präsident Putin hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine auch mit den angeblich dort herrschenden Nazis gerechtfertigt. Kriegsgegner in Russland werden daher oft als Nazis diskreditiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2024 09:15 Uhr