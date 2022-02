Russischer Einmarsch in Ukraine würde Aus für Nord Stream 2 bedeuten

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Ein russischer Einmarsch in die Ukraine würde laut US-Präsident Biden das Aus für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Das hat er nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz bei einer Pressekonfernz im Weißen Haus angekündigt. Wie Biden sagte, wird es im Falle einer Invasion eine schnelle und entschlossene Antwort des Westens geben. Russlands Präsident Putin werde in diesem Fall einen hohen Preis bezahlen, so Biden weiter. Eine diplomatische Lösung des Konfliks schloss der US-präsident aber dennoch nicht aus. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Scholz auf der Pressekonferenz. Scholz sprach von einer schwierigen Situation, denn die militärische Bedrohung der Ukraine sei offensichtlich. Der Kanzler kündigte an, bei entsprechenden Sanktionen würden Deutschland und die USA komplett einvernehmlich agieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 23:00 Uhr