Russischer Einmarsch in die Ukraine fordert erste Todesopfer

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der russische Angriff auf die Ukraine fordert die ersten Todesopfer. Bei einem Luftangriff kamen nach Angaben eines Beraters des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mindestens 40 Menschen ums Leben. Selenskyj rief seine Landsleute dazu auf, die Ukraine gegen die russischen Streitkräfte zu verteidigen. Alle Bürger, die dazu bereit seien, sollten sich melden, sagte er. Wer die Ukraine mit Waffen verteidigen wolle, solle auch welche erhalten. Nach Angaben des Präsidenten hat sein Land nun auch die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Am frühen Morgen hatte Russlands Präsident Putin den Befehl erteilt, in das Nachbarland einzumarschieren. Die Angriffe auf die Ukraine kommen von mehreren Seiten. Nach Angaben des Grenzschutzes sind inzwischen auch russische Bodentruppen vorgedrungen, unter anderem aus Belarus. Explosionen waren laut Augenzeugenberichten auch in Charkiw, in der Hafenstadt Mariupol sowie in der Hauptstadt Kiew zu hören.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 12:00 Uhr