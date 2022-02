Russischer Botschafter: Wollen Konflikt mit Ukraine nicht

Berlin: Russland hat seinem Botschafter in Deutschland zufolge kein Interesse an einem Krieg mit der Ukraine. "Wir wollen diesen Konflikt auf keinen Fall ausbrechen lassen", sagte Botschafter Netschajew dem RedaktionsNetzwerk Deutschland wörtlich. Dem Westen gab er eine Mitschuld an der Zuspitzung der Krise. Netschajew sagte, die militärisch-technische Erschließung der Ukraine durch die NATO bedeute für Russland ein großes Sicherheitsrisiko. Derweil meldet das US-Verteidigungsministerium, dass Russland an der Grenze zur Ukraine weiter aufrüste. Details nannte das Pentagon nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.02.2022 02:00 Uhr