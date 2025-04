Russischer Botschafter kommt zum Weltkriegsgedenken in Torgau

Torgau: In der sächsischen Stadt wird heute an den sogenannten Elbe Day erinnert, an dem vor 80 Jahren amerikanische und sowjetische Soldaten auf der zerstörten Elbe-Brücke aufeinandertrafen. Das Foto vom Handschlag von Torgau ging als Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft um die Welt. An der Gedenkveranstaltung will auch der russische Botschafter Netschajew teilnehmen. Das stößt auf Kritik von Seiten der Ukraine. Deren Botschfter Makeiev forderte ein Teilnahmeverbot. Russland habe den Friedensschwur mit einem völkermörderischen Angriffskrieg brutal gebrochen. Die Stadt Torgau als Veranstalter des Gedenkens will den russischen Botschafter aber nicht an der Teilnahme hindern.

