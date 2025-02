Russischer Außenminister trifft US-Delegation in Riad

In der saudi-arabischen Hauptstadt geht es seit dem Vormittag unter anderem darum, eine Lösung für den seit fast drei Jahren dauernden und von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine zu finden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wünscht sich bei der Suche nach Frieden ein gemeinsames Vorgehen Europas und der USA. Zusammen könne man einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine erreichen, so von der Leyen. Bundesaußenministerin Baerbock will das USA-Russland-Treffen aber nicht überbewerten. Sie sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF lediglich von einer "Kontaktaufnahme" - die Europäer müssten einen kühlen Kopf bewahren

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2025 12:15 Uhr