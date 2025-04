Russischer Angriffskrieg überschattet Weltkriegsgedenken in Torgau

Kretschmer richtet deutliche Worte an russischen Botschafter: Bei einem Gedenkakt in Torgau sagte der sächsische Ministerpräsident, es sei Russland gewesen, das einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine begonnen habe. Und es liege an Russland, diesen Krieg zu beenden. Bei dem Gedenken in Sachsen wurde an das Aufeinandertreffen US-amerikanischer und sowjetischer Soldaten vor 80 Jahren erinnert. Fotos von dieser Begegnung wurden zum Sinnbild für die Überwindung der NS-Gewaltherrschaft. Zu der Gedenkveranstaltung war auch der russische Botschafter gekommen, was in der Ukraine auf scharfe Kritik stieß.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2025 15:45 Uhr