Russische und belarussische Sportler werden bei Paralympics ausgeschlossen

Umweltministerium lehnt Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ab

Berlin: Das Bundesumweltministerium hat längere Laufzeiten für die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland erneut abgelehnt. Dies sei aus Sicherheitsgründen nicht verantwortbar, so das Ministerium in einer Stellungnahme. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern erklärt, angesichts des Krieges in der Ukraine wolle er die deutsche Energieversorgung lieber durch Kernenergie sichern als durch Kohlekraftwerke. Er halte beispielsweise eine Verlängerung der Laufzeit des Atomkraftwerks Isar 2 für möglich. Der bayerische Grünen-Fraktionschef Hartmann widersprach am Morgen im BR. Wenn es zu Engpässen bei der Energieversorgung komme, dann gebe es eine Wärmekrise und keine Krise bei der Stromversorgung. Hartmann ergänzte wörtlich: "Strom ist gerade nicht das Problem."

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.03.2022 10:15 Uhr