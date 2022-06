Russische Truppen versuchen Lyssytschansk zu blockieren

Wissler als Linken-Parteivorsitzende wiedergewählt

Erfurt: Die Linke hat die bisherige Parteivorsitzende Wissler im Amt bestätigt. Rund 58 Prozent der Delegierten stimmten für sie. Wer mit ihr im Duo die Partei künftig führen soll, entscheidet sich in Kürze. Auch der Bundesvorstand soll heute noch neu besetzt werden. Der ehemalige Fraktionschef Gysi beklagte auf dem Parteitag, dass die Linke seiner Auffassung nach in einer existenziellen Krise sei. Als Kritik führte er unter anderem die Vielstimmigkeit in der Partei an. Es sei nicht mehr erkennbar, was Mehrheits- und was Minderheitsmeinung sei, so Gysi. Außerdem stößt er sich daran, dass Grabenkämpfe öffentlich ausgetragen werden. Entweder die Partei werde gerettet oder sie versinke in der Bedeutungslosigkeit, so Gysis Fazit.

