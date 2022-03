Russische Truppen setzen Angriffe in der Ukraine fort

Nachrichtenarchiv - 01.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russische Truppen haben ihre Angriffe auf das ostukrainische Charkiw und die Hauptstadt Kiew in der Nacht offenbar fortgesetzt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Charkiw hat das russische Militär dort Umspannwerke gesprengt. Dadurch gebe es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. Die russischen Truppenbewegungen in Richtung der Hauptstadt Kiew gehen ebenfalls weiter. US-Satellitenbilder zeigen einen russischen Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen, der rund 64 Kilometer lang sein soll. Zunächst war von 27 Kilometern die Rede. Laut einer britischen Lage-Einschätzung setzt das russische Millitär verstärkt Artillerie - also großkalibrige Geschütze und Raketenwaffen - in Kiew und Charkiw ein, was in bewohnten Gebieten die Gefahr von Opfern unter Zivilisten erhöhe. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Alle Mitglieder der Beobachtungsmission der OSZE verlassen nach Informationen aus Diplomatenkreisen heute die von Separatisten kontrollierte Stadt Donezk.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.03.2022 09:15 Uhr