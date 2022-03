Russische Truppen greifen Ziele im Westen der Ukraine an

Kiew: In der Ukraine haben russische Truppen ihre Angriffe fortgesetzt - und dabei auch Ziele unweit der Grenze zu Polen angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Regionalverwaltung in Lwiw schlugen Raketen auf einem Militärstützpunkt ein. Zu Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Angaben. In Iwano-Frankiwsk, im Südwesten der Ukraine, wurde der Flughafen beschossen. Auch in anderen Städten dauerten die Kämpfe an. Luftalarm gab es etwa in der Hauptstadt Kiew und in Odessa am Schwarzen Meer. Dennoch konnten gestern rund 13.000 Menschen aus umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden. Das teilte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin mit. Nur die Evakuierung aus der belagerten Hafenstadt Mariupol scheiterte erneut. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld daran.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2022 09:00 Uhr