Russische Truppen greifen weitere Ziele in Ukraine an

Kiew: Die russischen Truppen haben auch diese Nacht wieder Städte in der Ukraine berschossen. In Kiew und Charkiw gab es Explosionen. Kriegsschiffe haben Raketen auf die Schwarzmeerküste südlich von Odessa abgefeuert. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums sollte damit die Küstenverteidigung getestet werden. Nahe Tusla sei auch Artillerie eingesetzt worden. In der heftig umkämpften Hafenstadt Mariupol versuchen die Russen, den östlichen und westlichen Rand zu blockieren, erleiden dabei aber nach ukrainischen Angaben erhebliche Verluste. Der ukrainische Generalstab teilte in der Nacht in einem Lagebericht mit, die russischen Truppen hätten seit dem Einmarsch am 24. Februar bereits bis zu 40 Prozent ihrer Einheiten verloren. Bei Mariupol sei außerdem ein vierter russischer Generalmajor gefallen. Aus der umkämpften Stadt konnten sich nach Behördenangaben gestern etwa 20.000 Menschen in Sicherheit bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 08:00 Uhr