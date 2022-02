Russische Truppen erobern weitere Gebiete in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Im Krieg in der Ukraine rücken die russischen Truppen weiter vor. Nach übereinstimmenden Berichten haben russische Soldaten einen Militärflughafen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingenommen. Außerdem brachten sie das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl unter ihre Kontrolle. Kämpfe werden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Demnach lagen im Osten die Außenbezirke der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol unter starkem Artilleriefeuer. Im Süden eroberte das russische Militär Teile der Provinz Cherson. Die ukrainische Regierung spricht von 57 Menschen, die am ersten Tag des russischen Angriffs getötet wurden. In den Großstädten bereiten sich die Menschen auf eine unruhige Nacht vor. Sie suchen Zuflucht in Kellern und U-Bahn-Stationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 22:00 Uhr