Russische Truppen dringen in zweitgrößte Stadt Charkiw ein

Kiew: In der Ukraine hat die russische Armee ihre Angriffe fortgesetzt. Ersten Truppen gelang es, ins Zentrum von Charkiw vorzudringen. Die Regionalverwaltung meldete Straßenkämpfe in der zweitgrößten ukrainischen Stadt. Videos in ukrainischen Medien und sozialen Netzwerken zeigten russische Fahrzeuge, die durch Charkiw fuhren. Zuvor war eine Gasleitung in der Stadt explodiert - laut ukrainischer Regierung hatten sie russische Truppen gesprengt. Zur Verteidigung der Hauptstadt Kiew zieht die Ukraine indes weiter Kräfte zusammen. Es gehe vor allem um die Abwehr des russischen Angriffs im Norden und Nordwesten der Hauptstadt, schrieb Vizeverteidigungsministerin Maljar auf Facebook. Im Süden des Landes haben russische Streitkräfte nach eigenen Angaben zwei große Städte umzingelt. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, sein Land werde eine internationale Truppe mit Freiwilligen aus dem Ausland aufstellen. Dies werde ein entscheidender Beleg für die Unterstützung der Ukraine sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 09:00 Uhr