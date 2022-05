Russische Truppen beginnen offenbar Sturm auf ostukrainische Städte

Nachrichtenarchiv - 29.05.2022 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die russische Armee setzt offenbar zum Sturm auf mehrere Städte im Osten der Ukraine an. Wie die ukrainische Regierung mitteilte, stehen Sjewjerodonezk und Lyssytschansk unter massivem Beschuss. Es handelt sich um die letzten größeren Gebiete in der Region Luhansk, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Vor dem Krieg lebten dort etwa 200.000 Menschen. Präsident Selenskyj erklärte, die Lage sei inzwischen unbeschreiblich schwierig. Die Behörden vor Ort berichten von Straßenkämpfen in den Städten. Ein Zentrum für humanitäre Hilfe könne nicht mehr arbeiten, heißt es. Noch seien aber einige Versorgungsrouten offen, um Verwundete abzutransportieren. Schätzungen zufolge halten sich in Sjewjerodonezk noch etwa 15.000 Zivilisten auf. Nach Angaben des Bürgermeisters haben sie keinen Strom mehr, auch die Versorgung mit Trinkwasser sei schwierig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2022 15:30 Uhr