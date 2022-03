Russische Streitkräfte nehmen ukrainische Luftabwehr unter Beschuss

Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Vier Wochen nach Beginn des Krieges nehmen russische Streitkräfte verstärkt die Luftabwehr der Ukraine unter Beschuss. Gestern hatten russische Streitkräfte die Kommandozentrale angegriffen. Das ukrainische Militär rechnet nach wie vor damit, dass Russland die Hauptstadt Kiew einnehmen will. Zuletzt hatte sich ein Strategiewechsel abgezeichnet. Russlands Vize-Generalstabschef Rudskoj hatte angekündigt, die Operationen auf die Donbass-Region in der Ostukraine zu konzentrieren. Die Lage in Mariupol ist nach Worten von Ministerpräsident Selenskyj weiterhin "absolut tragisch". Das russische Militär erlaube keine humanitäre Hilfe für die Bewohner, sagte Selenskyj. Russlands Präsident Putin hat unterdessen ein weiteres Gesetz gegen die Verbreitung angeblicher Falschnachrichten verabschiedet. Demnach drohen auch denjenigen Geld- und Haftstrafen, die angeblich falsche Informationen über die Arbeit der russischen Staatsorgane im Ausland verbreiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 09:15 Uhr