Russische Soldaten werfen offenbar Phosphorbomben auf Mariupol

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Nach ukrainischen Angaben haben russische Soldaten das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt mit Phosphorbomben beschossen. Ein Stadratsabgeordneter veröffentlichte im Nachrichtenkanal Telegram ein Video, auf dem ein Feuerregen zu sehen ist, der auf das Stahlwerk niedergeht. Ob es sich dabei um Phosphorbomben handelt, lässt sich nicht überprüfen. Solche Bomben entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ihr Einsatz ist verboten. - Gestern konnte ein großer Konvoi aus Autos und Lieferwagen mit Flüchtlingen Mariupol verlassen. Die Menschen haben inzwischen das 80 Kilometer entfernte Saporischschja erreicht. Laut ukrainischen Informationen waren in dem Konvoi zwischen 500 und 1.000 Fahrzeuge unterwegs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2022 13:00 Uhr