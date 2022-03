Russische Separatisten melden tödlichen Angriff im Donbas

Warnstreiks führen bundesweit zu Hunderten Flugausfällen

München: Die Warnstreiks des Sicherheitspersonals an mehreren deutschen Airports haben auch am zweitgrößten Flughafen Deutschlands, in München, den Verkehr beeinträchtigt. Am Vormittag wurden 20 Starts und Landungen annulliert. Zwar gibt es in München selbst keine Protestaktionen, aber wegen der Probleme an anderen Standorten ist der Flughafen dennoch betroffen. So wurden etwa am Airport Düsseldorf rund 160 Flüge und am Köln-Bonn-Airport knapp 60 gestrichen. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Nach drei ergebnislosen Runden wird am Donnerstag weiterverhandelt. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2022 12:00 Uhr