Russische Schwarzmeerflotte nach Medienberichten unter Raketenbeschuss

Moskau: Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Der Gouverneur der Stadt Sewastopol teilte per Onlinedienst Telegram mit, die Flotte sei von Raketen getroffen worden. Informationen über möglich Opfer würden derzeit geprüft. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Bildern war ein brennendes Gebäude zu sehen. Die örtlichen Behörden warnten vor einem weiteren Luftangriff. Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. Dort befindet sich eines der Kommandozentren der russischen Militäroperation gegen die Ukraine. Russland hatte die Halbinsel Krim 2014 annektiert. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar vergangenen Jahres war sie immer wieder Ziel von Angriffen. Kiew hat wiederholt betont, die Krim zurückerobern zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 14:45 Uhr