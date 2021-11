Russische Regierung reagiert gelassen auf Verzögerung bei Nord Stream 2

Regierung von Oberbayern untersagt aufschiebbare stationäre Behandlungen

München: Angesichts dramatisch steigender Corona-Zahlen hat die Regierung in Oberbayern angeordnet, dass alle aufschiebbaren stationären Behandlungen in Covid-19-Schwerpunktkliniken abgesagt werden. In Niederbayern haben die Leiter der Krankenhauskorrdinierung dieselbe Anordnung getroffen, wie sie dem BR bestätigt haben. Die freiwerdenden Kapazitäten sollen für die Corona- und Notfallpatienten genutzt werden. Die Anordnung gilt vorerst bis zum 10. Januar. In vielen Krankenhäusern in Bayern wird bereits ohne offizielle Anweisung so verfahren. Aus Unterfranken heißt es, die Bezirksregierung habe einen entsprechenden Erlass zwar vorbereitet, aber noch nicht beschlossen. - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat ist heute auf 568 gestiegen. In fünf bayerischen Landkreisen liegt sie über tausend.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.11.2021 14:15 Uhr