Russische Raketen treffen Energieanlagen in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland hat wieder gezielt Kraftwerke und andere Energieanlagen in der Ukraine mit Raketen beschossen. Nach ukrainischen Angaben waren es die heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn. Rund sieben Millionen Haushalte sind ohne Strom. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte wurden rund 100 Raketen abgefeuert, das sind mehr als im Oktober, als Russland schon einmal die Stromversorgung der Ukraine gezielt angegriffen hatte. Die Versorgungslage sei kritisch. Vor allem im Norden und Osten der Ukraine wurden viele Einschläge gezählt. In der Hauptstadt Kiew schlugen zwei Raketen in Wohnhäusern ein. Ein Mensch wurde getötet. Inzwischen gibt es Meldungen wonach zwei russische Raketen auf polnischem Staatsgebiet eingeschlagen sind. Nach Angaben eines US-Geheimdienstes kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Damit hätten Geschosse zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Nato-Territorium erreicht. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht. In Warschau ist aber wohl der Nationale Sicherheitsrat zusammengekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 20:00 Uhr