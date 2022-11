Russische Raketen sollen auf polnischem Gebiet eingeschlagen sein

Warschau: Die Explosion in einem polnischen Ort nahe der ukrainischen Grenze birgt die Gefahr einer Eskalation des Krieges. Mehrere Medien berichten, in dem Dorf Przewodow seien zwei russische Raketen eingeschlagen. Offiziell ist dies nicht bestätigt. Die Feuerwehr in dem Ort sprach bislang von einer Explosion, bei der zwei Menschen starben. Am Abend kam in Warschau der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Version von russischen Geschossen als Ursache der Explosion stimmt. Die Nato in Brüssel erklärte am Abend, man prüfe sämtliche Berichte und werde sich eng mit dem Bündnispartner Polen abstimmen. Auch die Bundesregierung teilte mit, man beobachte die Lage aufmerksam und stimme sich mit Partnerstaaten ab. Sollten tatsächlich russische Raketen in Polen eingeschlagen sein, dann wäre dies das erste Mal in diesem Krieg, dass Nato-Territorium berührt wäre. Aus Russland kam bereits ein Dementi. Man habe nichts mit Explosionen in Polen zu tun, hieß es aus Moskau. Den ganzen Tag über hatte Russland Ziele in der Ukraine angegriffen. Dabei wurden vor allem Energieanlagen getroffen, so dass in weiten Teilen des Landes der Strom ausfiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 23:00 Uhr