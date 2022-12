Russische Raketen lösen Luftalarm in der gesamten Ukraine aus

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland hat mit einer neuen Welle von Raketenangriffen auf die Ukraine begonnen. Das gab das Präsidentenbüro in Kiew bekannt. Im ganzen Land waren Sirenen zu hören, die die Bevölkerung warnten. In der Region Saporischschja kamen nach Behördenangaben beim Beschuss eines Dorfes mindestens zwei Menschen ums Leben. Berichten zufolge gab es russische Raketenangriffe auch auf die südukrainische Millionenstadt Odessa. Weil deshalb der Strom ausfiel, fließt laut dem örtlichen Versorgungsunternehmen in der gesamten Stadt auch kein Wasser mehr. Ähnliche Ausfälle wurden unter anderem aus den Städten Mykolajiw und Sumy gemeldet. Umgekehrt hat die Ukraine offenbar Ziele in Russland beschossen, wie das Präsidentenbüro andeutete. Dabei wurden laut Medienberichten bei Explosionen auf zwei Militärflugplätzen im Gebiet Saratow mindestens drei Menschen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 17:00 Uhr