Russische Raketen haben angeblich polnisches Gebiet getroffen

Warschau: Russische Raketen sollen auf polnischem Gebiet eingeschlagen sein. Die Nachrichtenagentur AP berichtet von zwei Toten und beruft sich auf einen US-Geheimdienstvertreter. In polnischen Medien ist zumindest von einer Explosion im grenznahen Dorf Przewodów* die Rede. Falls es sich tatsächlich um Raketeneinschläge handelt, hätten Geschosse zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Nato-Territorium erreicht. Die polnische Regierung hat den Vorfall nicht bestätigt. Allerdings ist in Warschau kurzfristig der Nationale Sicherheitsrat einberufen worden. Er tagt ab 21 Uhr. Russland hatte heute Ziele in der gesamten Ukraine mit Raketen beschossen. Es soll sich um die heftigsten Angriffe auf Energieanlagen seit Kriegsbeginn handeln. Sieben Millionen Haushalte sind nach ukrainischen Angaben ohne Strom. Allein in der Hauptstadt Kiew trifft dies auf jeden zweiten Haushalt zu.

